Polícia faz perícia para verificar velocidade de carro que atropelou jovens em São caetano Veículo envolvido no acidente tinha motor modificado para maior desempenho Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 13h37 (Atualizado em 17/04/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia faz perícia para determinar velocidade de carro que atropelou e matou jovens em São Caetano

A polícia investiga um atropelamento fatal na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. Duas jovens foram atingidas por um carro conduzido por Brendo dos Santos, que trafegava acima do limite permitido.

As autoridades fecharam a via para realizar simulações que ajudarão a determinar a velocidade exata do veículo no momento do impacto. Brendo explicou que retornava da faculdade quando colidiu com as jovens, alegando que o semáforo estava aberto. O automóvel dele tinha modificações no motor visando aumentar a velocidade.

Além disso, Brendo possui um histórico de infrações de trânsito e há suspeitas de sua participação em rachas. Advogados de ambas as partes apresentaram laudos com diferentes avaliações de velocidade, variando de 70 a 120 km/h.

Assista em vídeo - Polícia faz perícia para determinar velocidade de carro que atropelou e matou jovens em São Caetano

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!