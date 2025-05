Polícia identifica suspeito de participação em desaparecimento de empresário Carro de Nelson Carreira foi encontrado abandonado na zona norte de São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 13h06 (Atualizado em 22/05/2025 - 13h06 ) twitter

Polícia já tem suspeito no caso de empresário que desapareceu após reunião no interior de SP

O empresário Nelson Carreira, de 44 anos, desapareceu após uma reunião em Cravinhos, no interior de São Paulo. Seu carro foi encontrado abandonado a cerca de dois quilômetros de sua residência na zona norte da capital paulista. A polícia identificou um suspeito que estava próximo ao veículo.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) lidera a investigação sem descartar nenhuma linha de investigação. Marcas no capô do carro e uma necessaire com zíper aberto foram encontradas no veículo; essas marcas não foram reconhecidas pela família. A família mantém a esperança de que Nelson seja encontrado em segurança.

