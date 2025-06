Polícia investiga desaparecimento de empresário após evento em São Paulo Adalberto Santos sumiu após participar de evento no autódromo de Interlagos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 11h04 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h04 ) twitter

Polícia e família procuram empresário que sumiu após ir a evento no autódromo de Interlagos

O empresário Adalberto Amarílio dos Santos Junior desapareceu após participar de um evento de motociclismo no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele foi visto pela última vez por volta das 20h30, conforme relatado por sua esposa Fernanda, com quem trocava mensagens durante o evento.

Imagens de câmeras de segurança mostram Adalberto no estacionamento e próximo ao palco principal, mas não há registros dele deixando o local. A polícia está analisando cerca de 240 horas de gravações para entender o que ocorreu entre o show e seu desaparecimento.

Amigos e familiares estão perplexos com o sumiço. Um amigo que estava com ele no evento relatou ter se despedido após um show. Além disso, o celular e equipamentos pessoais como capacete e luvas não foram encontrados.

A família está angustiada enquanto aguarda respostas e não há indícios de movimentação bancária ou pedidos de resgate. Adalberto é dono de óticas em Osasco, e seus parentes afirmam que ele não teria motivos para desaparecer voluntariamente. As investigações prosseguem com apoio das forças policiais.

