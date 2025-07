Polícia Militar descobre drogas escondidas em carro em São Bernardo do Campo Veículo com peso excessivo levanta suspeitas e leva à apreensão de maconha Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 10h50 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h50 ) twitter

Polícia encontra droga em compartimento secreto de carro na Grande São Paulo

Durante uma operação em São Bernardo do Campo, a Polícia Militar apreendeu 103 tabletes de maconha escondidos em um compartimento secreto de um carro.

A atenção dos policiais foi despertada pelo peso excessivo no porta-malas, que fez com que as rodas traseiras do veículo ficassem arreadas.

Ao inspecionar o carro, os agentes descobriram um dispositivo que abria uma caixa selada onde a droga estava armazenada. O motorista, que já tinha antecedentes criminais por roubo, foi preso no local. Agora, as autoridades investigam possíveis receptadores da droga apreendida na região metropolitana de São Paulo.

Assista ao vídeo - Polícia encontra droga em compartimento secreto de carro na Grande São Paulo

