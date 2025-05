Polícia pede exumação do corpo de médico suspeito de envenenar a mulher Investigação relaciona morte de Nathália Garnica à de sua cunhada Larissa Leôncio Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 12h15 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h15 ) twitter

A polícia solicitou a exumação do corpo de Natália Garnica para investigar um possível envenenamento. Natália era irmã do médico Luiz Antônio Garnica, preso sob suspeita de envenenar sua esposa, Larissa Leôncio Rodrigues. A investigação agora considera a possibilidade de que Natália também tenha sido vítima do mesmo método.

Natália Garnica, médica veterinária, faleceu após sentir-se mal em casa. Inicialmente registrada como morte natural, sua causa mortis está sob nova investigação devido às suspeitas em torno da morte de Larissa.

Elizabeth Arrabaça, mãe de Luiz Antônio, está presa por suspeita de envolvimento na morte de Larissa e teria consultado sobre veneno antes do falecimento da nora.

O delegado responsável definirá a data para a exumação no cemitério local. O procedimento visa esclarecer se Natália foi envenenada e se há ligação entre as duas mortes.

A defesa de Elizabeth acredita que a exumação é crucial para desvincular os casos. A comunidade aguarda por respostas enquanto as investigações continuam.

