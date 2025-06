Polícia prende soldador responsável por esconder droga nos cascos de navios Maxwell “Max” da Silva foi capturado em Praia Grande e usava identidade falsa Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 10h54 (Atualizado em 18/06/2025 - 10h54 ) twitter

Polícia prende soldador responsável por esconder droga nos cascos de navios no porto de Santos

Maxwell André da Silva, conhecido como Max, foi preso pela polícia no litoral sul de São Paulo, em Praia Grande. Ele era procurado por sua participação em um esquema de tráfico internacional de drogas. Especialista em soldagem, Max preparava containers para ocultar drogas nos cascos dos navios.

A operação ocorreu após a emissão de um mandado de prisão preventiva no Maranhão, onde ele era investigado por integrar uma organização criminosa. Durante o período em que esteve foragido, Max se escondeu na casa de familiares e usava documentos falsos para evitar a captura.

O grupo criminoso utilizava os cascos dos navios para esconder drogas, aproveitando-se da dificuldade de fiscalização. O transporte das drogas era realizado por pequenas lanchas durante a noite. Autoridades como a Marinha do Brasil e a Polícia Federal realizam operações conjuntas para combater esse tipo de crime nos portos do país.

No Porto de Santos, o maior do Brasil, a fiscalização é reforçada com navios patrulha e mergulhadores que inspecionam as embarcações em busca de drogas. Max agora está sob custódia, aguardando julgamento por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

