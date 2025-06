Polícia prende suspeito de latrocínio de delegado em São Paulo Victor Caetano Gonzaga da Silva é detido na zona sul; crime ocorreu em janeiro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 13h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 13h00 ) twitter

Polícia prende acusado de matar delegado durante tentativa de assalto em São Paulo

A polícia capturou Victor Caetano Gonzaga da Silva, suspeito de envolvimento no latrocínio do delegado Josenildo Belarmino durante uma tentativa de assalto em janeiro na zona sul de São Paulo.

Belarmino havia ingressado na Polícia Civil de São Paulo há oito meses e estava prestes a se transferir para Pernambuco após aprovação em concurso público.

Victor foi localizado no Capão Redondo, onde era conhecido por frequentar bailes funk e realizar manobras perigosas com uma motocicleta. Ele foi levado ao DHPP para prestar esclarecimentos sobre o caso. Com essa prisão, a polícia encerra a captura dos envolvidos na morte do delegado.

