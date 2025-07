Polícia prende quatro suspeitos de participar de roubo de botox no aeroporto de Guarulhos Quadrilha subtrai carga avaliada em R$7 milhões; polícia continua investigação Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 13h21 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h21 ) twitter

Imagens mostram roubo milionário de carga de botox no aeroporto de Guarulhos

No início de junho, uma quadrilha realizou um roubo no aeroporto de Guarulhos, levando uma carga de toxina botulínica avaliada em R$7 milhões. Quatro criminosos foram presos até agora, enquanto as investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos.

Durante o assalto, dois funcionários da transportadora foram feitos reféns por dez horas. Após o crime, parte da carga foi encontrada em um galpão com câmara frigorífica. Um homem foi preso no local por receptação qualificada e alegou desconhecer a origem dos produtos.

A toxina botulínica é utilizada em procedimentos estéticos e tratamentos médicos. A Secretaria de Segurança Pública continua trabalhando para capturar todos os membros da quadrilha responsável pelo roubo.

Assista ao vídeo - Imagens mostram roubo milionário de carga de botox no aeroporto de Guarulhos

