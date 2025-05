Polícia realiza operação contra quadrilha que furtou R$ 60 mil de entidade Ação conjunta ocorre em São Paulo e Mato Grosso do Sul Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 10h30 (Atualizado em 05/05/2025 - 10h30 ) twitter

Polícia faz operação contra quadrilha que roubou instituição de caridade em Campo Grande (MS)

As polícias civis de São Paulo e Mato Grosso do Sul realizaram uma operação para desmantelar uma quadrilha especializada em furto eletrônico. O grupo é acusado de roubar R$ 60 mil de uma instituição em Campo Grande (MS) que atende crianças com autismo, síndrome de Down e paralisia cerebral.

Durante a ação, foram cumpridos 11 mandados de busca, apreensão e prisão no Mato Grosso do Sul e um na zona norte de São Paulo. Uma suspeita foi detida em sua residência em São Paulo e levada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para depoimento.

Os integrantes da quadrilha invadiam eletronicamente a conta da entidade, que dependia de recursos governamentais para suas atividades. A operação continua em busca dos demais membros do grupo criminoso.

Polícia faz operação contra quadrilha que roubou instituição de caridade em Campo Grande (MS)

