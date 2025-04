Polícia recupera carga milionária de remédios roubada em Guarulhos Criminosos escaparam para área de mata após roubo próximo ao aeroporto Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 12h51 (Atualizado em 17/04/2025 - 12h51 ) twitter

Polícia de São Paulo recupera carga milionária de remédios usados para emagrecer

A polícia recuperou uma carga avaliada em 2 milhões de reais de medicamentos destinados ao controle do açúcar no sangue e ao emagrecimento. O roubo ocorreu próximo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, com os criminosos fugindo para uma área de mata.

Após a denúncia do roubo de uma van branca, as autoridades agiram rapidamente e recuperaram os medicamentos. A carga foi devolvida ao motorista da van, enquanto a Polícia Civil de Guarulhos conduz as investigações.

Especialistas alertam que a exigência de prescrição médica para esses medicamentos pode aumentar o mercado clandestino, elevando os riscos de furtos em farmácias. A polícia está em alerta para ações criminosas relacionadas a esses produtos valiosos.

