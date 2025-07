Policiais são presos após morte de suspeito rendido em Paraisópolis Operação policial resulta em protestos e confrontos na comunidade de São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 14h09 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h09 ) twitter

Câmera corporal mostra policial executando suspeito rendido durante operação em Paraisópolis

Na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, uma operação policial resultou na morte de Igor Oliveira de Moraes Santos, jovem de 24 anos. As câmeras corporais dos policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) registraram o momento em que Igor foi baleado por um agente enquanto estava rendido.

Durante a operação, quatro suspeitos tentaram se esconder em uma casa para fugir da abordagem policial. No local, três deles foram presos enquanto Igor foi atingido por disparos no quarto da residência. A ação gerou revolta entre os moradores, que protestaram contra a atuação policial. Barricadas foram erguidas com caçambas e ônibus na região, resultando em troca de tiros.

