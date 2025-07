Policiais são presos após mortes de supostos integrantes de facção criminosa Cinco suspeitos mortos durante tiroteio em posto de combustíveis Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 13h12 (Atualizado em 03/07/2025 - 13h12 ) twitter

Policiais são presos após mortes de supostos integrantes de facção criminosa

Dezoito policiais militares foram presos após um tiroteio que resultou na morte de cinco homens em Araguari, Minas Gerais. O incidente ocorreu em um posto de combustíveis, onde os suspeitos, supostamente ligados a uma facção criminosa, foram alvejados.

Imagens de câmeras de segurança mostram a polícia se aproximando do veículo dos suspeitos com escudos. Dois suspeitos já estavam feridos no chão, enquanto outros três permaneciam dentro do carro. Um policial disparou contra o banco traseiro e nos homens caídos.

Os policiais alegaram que os suspeitos tentavam alcançar armas mesmo feridos. A Polícia Judiciária Militar iniciou uma investigação interna para verificar a conduta dos agentes e o armamento utilizado.

A Polícia Civil também investiga a origem das armas dos criminosos e possíveis outros envolvidos. Parentes das vítimas questionaram o uso excessivo de força durante o confronto.

