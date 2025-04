Policial agride idoso em Goiás; vídeo causa revolta Corregedoria investiga conduta de PM após divulgação de imagens Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h26 ) twitter

Policial é flagrado agredindo idoso em frente a distribuidora de bebidas em Goiás

Um policial militar foi filmado agredindo um homem de 65 anos em frente a uma distribuidora de bebidas em Goiás. A cena foi capturada em vídeo durante uma discussão entre o policial e o idoso, que teria uma deficiência.

A violência do tapa fez com que o idoso caísse no chão, provocando indignação entre moradores locais que compartilharam as imagens nas redes sociais.

A Polícia Militar de Goiás informou que a corregedoria iniciou uma investigação para apurar a conduta do policial envolvido no incidente. As autoridades prometem tratar o caso com rigor após as imagens terem viralizado.

