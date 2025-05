Policial aposentado reage a assalto e mata suspeito em São Paulo Incidente no Jardim Paulistano ressalta desafios de segurança pública Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 10h51 (Atualizado em 23/05/2025 - 10h51 ) twitter

Policial aposentado reage a tentativa de assalto e mata suspeito em bairro nobre de São Paulo

Um sargento aposentado da Polícia Militar reagiu a uma tentativa de roubo enquanto dirigia seu Porsche no Jardim Paulistano, área nobre de São Paulo, e matou um dos suspeitos. outros dois conseguiram fugir.

O carro do sargento permaneceu no local para perícia, com o vidro do lado do motorista estilhaçado pelos tiros. Testemunhas confirmaram que o suspeito atingido morreu no local. Apesar da presença de seguranças particulares e câmeras de vigilância, a criminalidade continua sendo um problema na região. A polícia segue em busca dos fugitivos.

