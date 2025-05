Motociclista avança cruzamento na contramão e atropela criança em Belo Horizonte (MG)

Uma criança foi atingida por uma moto enquanto atravessava a rua na faixa de pedestres em Belo Horizonte (MG). O motociclista estava em alta velocidade e na contramão. A criança sofreu escoriações leves nos braços e pernas. O pai não notou a moto se aproximando devido à falta de tráfego usual no local. A sinalização indicava que o sentido da via era contrário ao trajeto do motociclista.



