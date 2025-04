Policial atropelado em São Paulo pode ter sido morto por vingança Carro envolvido no incidente pertence à família de jovem morto pelo sargento Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 13h04 (Atualizado em 16/04/2025 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policial atropelado em shopping de SP pode ter sido morto por parente de jovem que ele assassinou

Um sargento aposentado da Polícia Militar, Abel Silva de Siqueira, foi atropelado e morto no estacionamento de um shopping na zona leste de São Paulo.

O carro envolvido no incidente pertence à família de Luan Henrique Bonifácio, que foi morto a tiros por Abel em uma discussão de trânsito no ano anterior. A polícia investiga se o atropelamento foi um ato premeditado de vingança.

Imagens das câmeras de segurança mostram que Abel foi atingido duas vezes pelo veículo, sugerindo intenção criminosa.

O carro foi abandonado a cerca de um quilômetro do local do atropelamento. A polícia já realizou perícias no veículo e está coletando impressões digitais para identificar o motorista.

‌



Ambas as famílias foram convocadas para prestar depoimentos na delegacia. A tensão aumentou devido ao histórico de conflito relacionado à morte de Luan.

As investigações continuam em curso para esclarecer os detalhes do caso e identificar o responsável pelo crime.

‌



Assista em vídeo - Policial atropelado em shopping de SP pode ter sido morto por parente de jovem que ele assassinou

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!