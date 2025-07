Policial de folga impede assalto e mata suspeito em São Bernardo Ação rápida do agente evita roubo no ABC Paulista Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 11h46 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h46 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Um policial militar de folga impede um assalto em São Bernardo do Campo.

Dois assaltantes em uma moto abordaram um motociclista, mas foram confrontados pelo policial.

O policial trocou tiros, resultando na morte de um dos suspeitos; o outro fugiu a pé.

A área foi isolada para perícia e a polícia investiga com imagens de câmeras de segurança.

Policial de folga mata bandido e impede assalto na Grande São Paulo

Em São Bernardo do Campo, um policial militar de folga impediu um assalto ao intervir em uma tentativa de roubo no trânsito intenso da região central.

Dois homens em uma moto abordaram um motociclista, mas foram surpreendidos pela ação do policial que estava próximo. Ele trocou tiros com os assaltantes, resultando na morte de um deles enquanto o outro fugiu a pé.

O incidente ocorreu no início da noite. Uma mulher com uma criança percebeu a situação e afastou-se rapidamente. Durante o confronto, um carro parado no trânsito foi atingido pelos disparos, mas ninguém se feriu.

A área foi isolada para perícia após o tiroteio. O corpo do suspeito foi removido pelo IML e a polícia civil investiga o caso, procurando identificar o criminoso que escapou com auxílio de imagens de câmeras de segurança.

Assista ao vídeo - Policial de folga mata bandido e impede assalto na Grande São Paulo

