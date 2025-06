Policial de folga troca tiros com assaltante na Vila Madalena Sargento enfrenta criminoso disfarçado de entregador em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 14h25 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h25 ) twitter

Policial de folga troca tiros com assaltante na Vila Madalena, bairro nobre de SP

Na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, um sargento da polícia militar foi abordado por um criminoso disfarçado de entregador. O policial estava de folga, caminhando com sua esposa, quando o suspeito se aproximou e anunciou o assalto. Em resposta rápida, o policial reagiu e houve troca de tiros entre eles.

Durante o confronto, ambos ficaram feridos. O criminoso conseguiu fugir inicialmente, mas foi identificado horas depois em um hospital em Osasco com um ferimento na perna. A polícia foi acionada, e ele foi reconhecido pelo sargento como o autor da tentativa de assalto. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial de Pinheiros.

A troca de tiros resultou em danos materiais significativos; três veículos estacionados foram atingidos por disparos. Nenhum pertence do casal foi levado, e a esposa do policial saiu ilesa. A moto usada pelo criminoso ainda não foi encontrada pelas autoridades. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no crime.

Assista ao vídeo - Policial de folga troca tiros com assaltante na Vila Madalena, bairro nobre de SP

