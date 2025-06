Policial é morto durante tentativa de assalto a galpão em São Bernardo do Campo Agente trabalhava como segurança do local e reagiu Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 13h04 (Atualizado em 23/06/2025 - 13h06 ) twitter

Ladrões invadem galpão e matam policial na Grande São Paulo

Em São Bernardo do Campo, um assalto a uma empresa de galpões resultou na morte do policial civil que fazia a segurança do local. Ele reagiu à ação dos criminosos e foi baleado fatalmente. O incidente ocorreu em uma área ainda em construção onde também estava um agente penitenciário que foi rendido e amarrado pelos invasores.

Três homens armados entraram pela parte traseira da empresa. O agente penitenciário não resistiu e teve sua arma roubada antes de ser trancado em um veículo. o agente foi confrontado logo após e acabou morto na ação criminosa.

As câmeras de segurança capturaram imagens dos suspeitos, que estão sendo analisadas pelas autoridades sob segredo de justiça.

O delegado Domingos lidera as investigações para identificar e prender os responsáveis pelo crime. Informações preliminares indicam que os criminosos pretendiam roubar fios de cobre, mas a confirmação dessa subtração ainda está sob apuração.

