Policial escapa de tentativa de execução em confronto no Rio Agente troca tiros com criminosos ligados ao Comando Vermelho Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 11h49 (Atualizado em 18/06/2025 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bandidos tentam executar policial que combate facções no Rio

Um policial do Rio de Janeiro foi alvo de uma tentativa de execução enquanto se dirigia ao trabalho. Ao perceber um veículo suspeito se aproximando, ele saiu do carro e aguardou que os criminosos se aproximassem. Quando a troca de tiros começou, o policial não foi atingido, e os bandidos fugiram sem serem identificados.

As autoridades suspeitam que o ataque esteja relacionado à atuação do policial contra a facção criminosa Comando Vermelho. Apesar da intensidade dos disparos, não houve feridos no local. A polícia continua investigando para identificar os responsáveis pelo ataque.

Assista ao vídeo - Bandidos tentam executar policial que combate facções no Rio

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!