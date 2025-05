Policial militar é baleado em ataque de fuzil na Zona Leste de São Paulo Criminosos atacam viatura em possível atentado; polícia investiga Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 10h25 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h25 ) twitter

Bandidos disparam contra viatura e policial é atingido por tiros de fuzil em São Paulo

Na manhã desta quarta-feira, um policial militar foi baleado em um ataque a tiros de fuzil na Avenida Bento Guelfi, Jardim Laranjeira, zona leste de São Paulo.

Criminosos emparelharam seu veículo com uma viatura em patrulhamento preventivo e abriram fogo, atingindo o agente.

O policial ferido foi levado consciente ao Hospital Santa Marcelina, onde está sob cuidados intensivos devido à gravidade dos ferimentos.

A cena do crime foi preservada para análise pericial, com mais de 20 cápsulas deflagradas encontradas no local, indicando o uso de armamento pesado.

‌



As autoridades investigam se o caso se trata de um atentado direcionado ou outro tipo de crime. Viaturas foram mobilizadas para buscas na região enquanto a polícia trabalha para identificar os responsáveis pelo ataque.

Assista em vídeo - Bandidos disparam contra viatura e policial é atingido por tiros de fuzil em São Paulo

