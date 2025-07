Porsche destrói portão em acidente na Avenida Tiradentes Motorista é hospitalizado após colisão em Guarulhos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 11h01 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h01 ) twitter

Carro de luxo em alta velocidade fica destruído após bater em portão em Guarulhos

Na madrugada desta quinta-feira, um Porsche colidiu com um portão residencial e uma placa de sinalização na Avenida Tiradentes, em Guarulhos. O motorista sofreu uma fratura na perna direita e foi levado para a UPA Cumbica.

O acidente causou danos significativos ao veículo, incluindo a abertura do airbag e a destruição do para-brisa. Testemunhas sugerem que o carro estava em alta velocidade no momento do impacto. A colisão também resultou em danos à propriedade atingida.

Assista ao vídeo - Carro de luxo em alta velocidade fica destruído após bater em portão em Guarulhos

