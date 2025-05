Porteiro impede furto em garagem de condomínio em São Bernardo do Campo Gangue foge após tentativa frustrada de roubo de veículos e bicicletas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 10h13 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h13 ) twitter

Gangue da garagem invade condomínio em São Paulo, mas ação de porteiro impede furtos

Uma gangue invadiu a garagem de um condomínio em São Bernardo do Campo com a intenção de furtar veículos e bicicletas. Ao perceber a ação criminosa pelas câmeras de segurança, o porteiro alertou sobre a presença dos bandidos com gritos, fazendo com que eles fugissem sem levar nada.

Os criminosos abriram o portão da garagem soltando as travas laterais e avançaram em direção ao interior do local. Tentaram arrombar carros estacionados e levar bicicletas, mas foram impedidos pela rápida reação do porteiro. As câmeras de segurança registraram toda a ação.

O síndico do prédio levou as imagens à delegacia local para ajudar na identificação dos suspeitos. O incidente não foi o primeiro no condomínio, que já havia enfrentado invasões anteriores.

