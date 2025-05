Presidente do Corinthians é indiciado por crimes financeiros Defesa nega envolvimento de Augusto Melo em irregularidades Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 13h18 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h22 ) twitter

Presidente do Corinthians é indiciado por lavagem de dinheiro em caso de antiga patrocinadora

A Polícia Civil de São Paulo indiciou o presidente do Corinthians, Augusto Melo, além do ex-diretor Marcelo Mariano, do ex-superintendente Sérgio Moura e do empresário Alex Cassundé.

Eles são acusados de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro em um caso envolvendo uma antiga patrocinadora do clube.

A investigação revelou transferências para uma empresa laranja e depósitos em conta ligada a uma organização criminosa. A defesa de Melo expressou indignação com o indiciamento e negou seu envolvimento. Os outros indiciados ainda não se pronunciaram sobre as acusações.

