Preso faz ameaças a juíza durante audiência virtual em Lavras (MG) Detento afirma não se intimidar com autoridades judiciais Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 12h43 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h43 )

Preso ameaça juíza durante audiência virtual

Durante uma audiência virtual realizada em Lavras, Minas Gerais, um preso ameaçou a juíza, afirmando não se intimidar com as autoridades. O réu, identificado por sua camiseta laranja, fez declarações desafiadoras, reforçando sua ligação com práticas criminosas.

A audiência contou com a presença de um promotor de justiça e uma defensora pública. A defensora optou por não comentar as declarações do réu. O incidente ocorreu no presídio de Lavras, onde o detento está custodiado.

A juíza responsável pela audiência considerou as declarações do preso como uma ameaça ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Medidas estão sendo consideradas para lidar com o comportamento do réu, que pode enfrentar novas acusações em decorrência das suas palavras durante a sessão.

