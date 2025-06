Problema técnico no metrô causa caos na linha 3-Vermelha em São Paulo Falha em vagão na estação Guilhermina-Esperança provoca atrasos significativos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 12h23 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h24 ) twitter

Falha no Metrô afeta linha 3-Vermelha e provoca caos nesta segunda (2)

Na manhã desta segunda-feira (2), a linha 3-Vermelha do metrô de São Paulo enfrentou atrasos devido a uma falha técnica em um vagão na estação Guilhermina-Esperança. Passageiros relataram dificuldades para acessar as composições no Tatuapé, onde as catracas foram bloqueadas para evitar superlotação nas plataformas.

A falha ocorreu por volta das 7h02, quando um trem precisou ser esvaziado devido a problemas em uma porta, afetando a circulação até as 7h16. Muitos buscaram alternativas como a CPTM para seguir viagem.

O metrô informou que está normalizando a situação e pediu desculpas pelos transtornos causados. As catracas começaram a ser liberadas após as 8h, quando a circulação foi gradualmente restabelecida. A medida de bloquear as catracas visou evitar riscos de acidentes devido ao excesso de pessoas nas plataformas.

Assista em vídeo - Falha no Metrô afeta linha 3-Vermelha e provoca caos nesta segunda (2)

