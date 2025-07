Problemas estruturais preocupam futuros moradores de condomínio em São Paulo Condomínio recém-construído enfrenta lixo acumulado e esgoto a céu aberto Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 12h42 (Atualizado em 25/07/2025 - 12h42 ) twitter

Condomínio novo é entregue em meio a lixo, escuridão e esgoto a céu aberto em São Paulo

Um condomínio recém-construído na zona norte de São Paulo apresenta problemas como ruas escuras, esgoto a céu aberto e acúmulo de lixo. Futuros moradores relatam insegurança devido à presença de carros abandonados e calçadas em má conservação.

Pietra, uma futura moradora com mobilidade reduzida, expressou preocupação com a falta de calçadas adequadas: “Inclusive, eu tenho mobilidade reduzida, né, devido a uma deficiência. E aí eu preciso de calçadas, porque as calçadas aqui eu reparei que não tem como andar.”

A subprefeitura informou que iniciará serviços de manutenção nas áreas afetadas e que o corte da grama está previsto para agosto. Os responsáveis pelas calçadas foram notificados para realizar os reparos necessários.

Assista ao vídeo - Condomínio novo é entregue em meio a lixo, escuridão e esgoto a céu aberto em São Paulo

