Idosa tropeça em buraco e cai no meio da rua em São Paulo

A aposentada Magali Elza, de 81 anos, tropeçou em um buraco, caiu no meio de uma rua no bairro do Tatuapé, em São Paulo, e correu o risco de ser atropelada. O filho dela percebeu a movimentação e correu para ajudar. A família registrou uma reclamação na prefeitura sobre o buraco através do canal 156, mas foi informada que a análise levaria cerca de 45 dias. Até o fechamento da reportagem, não houve resposta da prefeitura.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!