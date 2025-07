Professora de história desaparecida é encontrada morta sob viaduto em BH Polícia investiga assassinato com suspeita de violência sexual Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 11h34 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h34 ) twitter

Professora de história desaparecida é encontrada morta em viaduto em São Paulo

Uma professora de história foi encontrada morta sob um viaduto em BH. A polícia suspeita que ela tenha sido vítima de violência sexual antes do assassinato. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames periciais.

O desaparecimento foi notado quando a professora parou de se comunicar com seu filho, levando-o e uma parente a procurá-la. No domingo, a polícia localizou o corpo e iniciou as investigações. Diversas hipóteses estão sendo analisadas, e câmeras de segurança próximas ao local do crime estão sendo revisadas para ajudar na resolução do caso.

Assista ao vídeo - Professora de história desaparecida é encontrada morta em viaduto em São Paulo

