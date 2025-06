Professora é presa no DF por clonar cartões de colegas para comprar roupas e acessórios Prejuízo estimado das vítimas chega a R$ 10 mil Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 13h23 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h23 ) twitter

Uma professora em Brasília foi presa por clonar cartões de crédito de colegas na escola onde trabalhava. Ela utilizava os dados para comprar roupas de academia e outros itens pessoais, resultando em um prejuízo estimado em R$ 10 mil para os afetados.

Anteriormente, a professora já havia cometido fraudes semelhantes enquanto estagiava na Controladoria Geral da União e no Ministério da Justiça. Em ambos os casos, ela efetuou compras físicas e online com cartões alheios. Após ser denunciada e detida pela Polícia Civil, foi liberada mediante pagamento de fiança.

O caso ganhou destaque na escola quando se descobriu que um par de calçados que ela usou durante uma greve foi adquirido com um cartão fraudado de uma colega que elogiou o calçado. A estratégia envolvia fotografar os cartões dos colegas para realizar compras pela internet.

Com a revelação das fraudes, a Secretaria da Educação afastou a professora do quadro de profissionais da rede pública. Ela tentou justificar suas ações alegando problemas psicológicos e buscou contato com colegas para se desculpar.

