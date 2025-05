Projeto de intercâmbio leva alunos de SP para experiências no exterior Estudantes de escolas técnicas embarcam para aprendizado cultural e profissional Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 13h04 (Atualizado em 28/05/2025 - 13h04 ) twitter

Projeto leva alunos de escolas técnicas e faculdades de tecnologia de SP para estudar fora do país

Um projeto do Governo de São Paulo está proporcionando a 354 alunos de escolas técnicas e faculdades de tecnologia a chance de estudar fora do país. Os estudantes foram selecionados para participar de intercâmbios culturais e educacionais em diversos países, com o objetivo de enriquecer sua formação pessoal e profissional.

Adriano, aluno da Etec Horácio Augusto da Silveira, está prestes a viajar para a Argentina. Ele mora no bairro Jardim Japão, na zona norte da capital paulista, e foi escolhido para essa experiência graças ao seu desempenho acadêmico. Adriano cursa o ensino médio e um curso técnico em administração.

Amanda, aluna da Etec Camargo Aranha, localizada na Mooca, também foi selecionada para o intercâmbio. Ela vai para os Estados Unidos e acredita que essa oportunidade será crucial para seu desenvolvimento profissional. Amanda concilia seus estudos com o trabalho e destaca a importância do apoio familiar na conquista da vaga.

As escolas técnicas envolvidas no projeto incentivam a convivência cidadã e preparam os alunos para o mercado de trabalho, oferecendo uma formação que alia teoria e prática. Os estudantes retornam com novas experiências culturais e conhecimentos que enriquecem sua trajetória acadêmica e profissional.

