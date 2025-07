Projeto solidário transforma cobertores em casacos para moradores de rua em São Paulo Iniciativa busca aquecer pessoas em situação de vulnerabilidade durante o inverno rigoroso Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 11h04 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h04 ) twitter

Projeto solidário transforma cobertores em sobretudo para moradores de rua em São Paulo

Um projeto iniciado em São Mateus, na zona leste de São Paulo, transforma cobertores antigos em casacos para moradores de rua.

A costureira Elizabeth confecciona as peças que são distribuídas por Fernando e Vera no centro da cidade. Cerca de 150 casacos são produzidos semanalmente com a ajuda de seis colaboradores e doações.

A iniciativa surgiu em 2021 com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas em situação de rua e colaborar com o meio ambiente. O projeto ganhou notoriedade nas redes sociais e atraiu mais doações e voluntários.

“Espero que essa noite você não passe frio”, diz Fernando ao entregar um casaco, destacando o trabalho coletivo voltado para ajudar seres humanos necessitados.

‌



O projeto busca aumentar o número de colaboradores e doações para expandir sua capacidade de produção, oferecendo conforto e dignidade aos moradores de rua durante os períodos mais frios do ano.

