Quadra de beach tennis vira balada à noite e incomoda vizinhos na Mooca

Quadra de beach tennis vira balada à noite e tira sono de vizinhos na Mooca

Moradores próximos a uma quadra de beach tennis na Mooca, São Paulo, enfrentam problemas com festas barulhentas que ultrapassam o limite sonoro permitido. O decibelímetro registrou níveis de som de até 82.9 dB, muito acima do permitido de 40 dB. Após diversas reclamações, fiscais da subprefeitura intervieram para suspender as atividades por falta de autorização.

A intervenção gerou um confronto com a proprietária do local, que contestou a ação dos fiscais. Expectadores que aguardavam a apresentação foram surpreendidos pelo cancelamento do evento. Os moradores esperam que as festas cessem e que a tranquilidade seja restabelecida na vizinhança.

