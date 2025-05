Quadrilha de assaltantes de condomínios é desmantelada na Grande São Paulo Prisão de suspeitos de latrocínio gera confronto entre familiares na delegacia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 13h11 (Atualizado em 28/05/2025 - 13h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito de matar adolescente é agredido pelo pai da vítima após ser preso em São Paulo

Uma operação policial na região metropolitana de São Paulo desmantelou uma quadrilha especializada em assaltos a condomínios. Quatro suspeitos foram presos, incluindo aqueles acusados pelo latrocínio do adolescente Caíque Tenório em dezembro de 2023. A prisão dos suspeitos gerou tensão na delegacia quando familiares da vítima confrontaram os detidos.

A captura ocorreu após a identificação de um veículo usado em diversos crimes. Dois homens foram presos no carro, enquanto outros dois foram encontrados em um condomínio com objetos furtados. O incidente que resultou na morte de Caíque aconteceu quando três homens armados invadiram sua casa em Cotia. Apesar de socorrido pelos pais, o adolescente não resistiu aos ferimentos.

A polícia já havia prendido um dos suspeitos no dia do crime, reconhecido pela mãe de Caíque. Além disso, investiga se a mesma quadrilha está envolvida em outros assaltos, como a invasão à residência da influenciadora Bruna Biancardi. As investigações continuam para identificar mais integrantes do grupo criminoso.

Assista em vídeo - Suspeito de matar adolescente é agredido pelo pai da vítima após ser preso em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!