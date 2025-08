Quadrilha de falsos policiais é desmantelada em São Paulo Sete suspeitos foram presos por se passarem por policiais civis Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h18 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Sete pessoas foram presas em São Paulo por se passarem por policiais civis.

Os criminosos usavam viaturas e uniformes falsos para extorquir vítimas.

A operação na Barra Funda apreendeu dinheiro, celulares e um revólver.

Até agora, dez integrantes da quadrilha foram detidos e investigações seguem em andamento.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu sete indivíduos acusados de integrar uma quadrilha que se passava por policiais civis para extorquir vítimas na capital paulista. Os criminosos utilizavam viaturas falsas e uniformes para abordar pessoas, sendo detidos por uma equipe do DEIC.

Durante a operação na Barra Funda, foram apreendidos dinheiro, celulares, distintivos falsificados e um revólver com munição. A quadrilha já havia atuado em outras regiões, incluindo a zona leste, onde três homens foram presos após manterem uma família refém.

As investigações revelaram que o grupo contava com informantes para escolher suas vítimas e operava de forma organizada. Até o momento, dez integrantes foram presos, e as autoridades continuam investigando para identificar outros envolvidos.

