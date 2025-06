Quadrilha invade mansão no Morumbi e rouba R$ 3 milhões Casal e funcionários foram mantidos reféns durante o assalto Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 12h58 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h58 ) twitter

Bandidos invadem mansão em São Paulo, fazem reféns e roubam mais de R$ 3 milhões

Uma quadrilha armada invadiu uma mansão no Morumbi, zona sul de São Paulo, fazendo reféns um casal e funcionários. Os criminosos entraram pelos fundos da propriedade usando toucas ninja e renderam inicialmente o segurança. As vítimas foram amarradas e trancadas em um quarto.

Uma empregada foi usada para atrair os proprietários ao andar superior, onde foram ameaçados para revelar onde guardavam joias e dinheiro. Os assaltantes levaram dois mil euros, dois mil dólares e diversas joias, totalizando um prejuízo de mais de R$ 3 milhões.

Após a fuga dos criminosos, a proprietária conseguiu se libertar com uma tesoura e libertou as outras vítimas. Este tipo de crime tem ocorrido com frequência em áreas nobres de São Paulo.

Em um caso recente nos Jardins, uma quadrilha clonado o controle eletrônico do portão para invadir uma casa quando havia menos pessoas presentes.

