Quem é o passageiro que morreu esmagado ao tentar embarcar no metrô de São Paulo Episódio levanta preocupações sobre segurança nas estações Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 10h44 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h44 )

Veja quem era o passageiro que morreu esmagado ao tentar embarcar no metrô de São Paulo

Lourivaldo Ferreira Silva Nepomuceno, professor de educação física de 35 anos e pai de três filhos, faleceu após ficar preso entre a porta do vagão e a porta de vidro da plataforma na linha 5 Lilás do metrô em São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 8h na estação Campo Limpo, quando ele tentou embarcar rapidamente no trem.

A Via Mobilidade, concessionária responsável pela linha, afirmou que os avisos sonoros e visuais já haviam sido emitidos quando Lourivaldo tentou entrar. No entanto, o sindicato dos metroviários contesta essa versão, exigindo uma investigação aprofundada para evitar futuros incidentes semelhantes. A família do falecido busca respostas sobre as circunstâncias exatas do acidente.

O caso reacendeu discussões sobre a segurança nas estações de metrô, especialmente em relação ao funcionamento adequado dos sensores e à sincronização das portas. Outros incidentes semelhantes já foram relatados anteriormente, destacando falhas nos sistemas de segurança das portas. A superlotação e a necessidade urgente de melhorias no sistema de transporte público também foram temas levantados após a tragédia.

