Polícia pede prisão de homem que abandonou carro de professora morta em São Paulo

A polícia de São Paulo pediu a prisão temporária de um suspeito de envolvimento na morte da professora Fernanda Bonin. Imagens de câmeras de segurança mostram um casal abandonando o carro de Fernanda próximo ao autódromo de Interlagos. O veículo, encontrado com vidros fechados e portas trancadas, continha um celular e uma faca.



A polícia investiga as impressões digitais coletadas no carro. O corpo da professora foi achado a 25 quilômetros de sua casa, com sinais de estrangulamento. O caso é tratado como homicídio e segue sob segredo de Justiça.



