Radialista é morto a tiros durante programa ao vivo no Pará

Radialista é executado quando apresentava programa ao vivo em Abaetetuba (PA)

Luís Augusto Carneiro da Costa, conhecido radialista em Abaetetuba (PA), foi assassinado enquanto apresentava seu programa ao vivo. A polícia local ainda não identificou o autor dos disparos, mas trabalha com a hipótese de que uma briga possa ter motivado o crime.

O incidente ocorreu de forma inesperada quando um homem encapuzado entrou no estúdio e atirou várias vezes contra o radialista. A cidade foi profundamente impactada pelo ocorrido, dada a popularidade de Luís Augusto, que também atuava como DJ e promotor de eventos.

As investigações estão em andamento, com diversas pessoas sendo chamadas para prestar depoimento. A polícia busca qualquer informação que possa ajudar a identificar o responsável pelo crime. A família e amigos do radialista estão em estado de choque diante da violência do ato.

Assista em vídeo - Radialista é executado quando apresentava programa ao vivo em Abaetetuba (PA)

