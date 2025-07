Rio Grande do Sul registra temperaturas negativas e gramados ficam congelados Região enfrenta temperaturas negativas e destruição em prédio público Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 13h16 (Atualizado em 03/07/2025 - 13h16 ) twitter

Rio Grande do Sul registra temperaturas negativas e gramados ficam congelados

O Rio Grande do Sul está sob uma onda de frio intenso, com Cambará do Sul registrando temperaturas abaixo de 5 graus negativos. A cidade também enfrenta chuvas congeladas e estradas cobertas de gelo.

Um incêndio atingiu um prédio da Prefeitura que abrigava a Secretaria de Assistência Social. O fogo foi controlado em cerca de uma hora pelos bombeiros, mas destruiu quase toda a estrutura de madeira. As causas do incêndio ainda estão sob investigação.

Em Porto Alegre, as temperaturas subiram para 9 graus, proporcionando um breve alívio em comparação aos dias anteriores, quando a sensação térmica chegou a menos 2 graus. Apesar disso, a previsão indica que o frio rigoroso deve continuar nos próximos dias.

