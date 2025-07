São Paulo enfrenta nova onda de vandalismo contra ônibus Vinte ônibus depredados em um dia; polícia investiga ações coordenadas online Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ataques continuam, e São Paulo tem mais de 20 ônibus apedrejados em 24 horas

Nas últimas 24 horas, aproximadamente 20 ônibus foram alvo de vandalismo na região da Grande São Paulo. Desde o início de junho, quase 350 veículos foram danificados. Em um incidente recente, uma passageira sofreu ferimentos ao ser atingida por uma pedra.

As autoridades suspeitam que os ataques sejam parte de desafios promovidos na internet e estão sendo investigados pela delegacia de crimes cibernéticos. Os ataques ocorreram em locais como a Avenida das Nações Unidas e a Estrada do Campo Limpo.

O sindicato dos motoristas de São Paulo solicitou uma reunião urgente com a Secretaria de Segurança Pública para discutir medidas preventivas. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte e a SP Trans repudiaram os atos e estão colaborando com as investigações para identificar os responsáveis.

Assista ao vídeo - Ataques continuam, e São Paulo tem mais de 20 ônibus apedrejados em 24 horas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!