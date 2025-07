Suspeito de assaltar deputado estadual e de envolvimento em outros crimes é preso em SP Suspeito também está envolvido no assassinato de agente da CET Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 10h48 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h48 ) twitter

Suspeito de assaltar deputado estadual e de envolvimento em outros crimes é preso em SP

No dia 1º de maio, um criminoso assaltou o deputado estadual e delegado Antônio de Assunção Olim no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. Armado e em uma motocicleta vermelha, ele levou um relógio de luxo do político.

Após mais de dois meses, a polícia prendeu o homem durante uma patrulha de rotina.

O suspeito foi abordado em frente a uma farmácia devido à sua atitude suspeita. Além do roubo ao delegado, ele está envolvido no assassinato de um agente da CET em março deste ano e em um assalto a uma residência em Sorocaba, onde tentou matar uma das vítimas.

A investigação revelou que o criminoso é parte de uma quadrilha especializada em invasões e roubos de residências e artigos de luxo.

‌



A polícia continua investigando seu envolvimento em outras atividades criminosas.

