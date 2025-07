Câmera corporal mostra momento em que policial é baleado por engano por colega em SP

A câmera corporal no uniforme de um agente mostrou o momento em que o policial Rafael Moura da Silva foi baleado por engano por um colega da Rota durante operação na Favela do Fogaréu,na zona sul de São Paulo, no último dia 11 de julho. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital após cinco dias.



A Secretaria de Segurança Pública afastou os policiais envolvidos para acompanhamento psicológico. O caso está sendo investigado pelo 37º Distrito Policial e por um inquérito militar. A confusão ocorreu devido à falta de comunicação entre as equipes, que não sabiam das operações simultâneas.



