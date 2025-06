Suspeito de ataques a jovens na zona leste é preso em São Paulo Rafael foi detido após tentativa de sequestro de adolescente no Parque do Carmo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 12h40 (Atualizado em 24/06/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito de sequestrar mulheres, 'Maníaco do Carro Branco' é preso em São Paulo

A polícia de São Paulo prendeu Rafael, de 36 anos, conhecido como o “Maníaco do Carro Branco”, suspeito de tentar sequestrar uma adolescente de 13 anos a caminho da escola no bairro Parque do Carmo.

O incidente ocorreu quando Rafael, dirigindo um carro branco, abordou a jovem. Ela conseguiu escapar após ser atacada.

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que o carro branco se aproxima da adolescente, desacelera e para. Rafael sai do veículo e tenta levá-la à força, mas ela consegue fugir ao perceber a presença de outra pessoa.

Durante as investigações, as autoridades identificaram Rafael como responsável por outro ataque com abordagem semelhante.

‌



Apesar das evidências que o ligam aos casos, ele negou ser o autor dos crimes após sua prisão. Rafael possui antecedentes por violência doméstica e está à disposição da Justiça enquanto as investigações prosseguem.

Assista ao vídeo - Suspeito de sequestrar mulheres, ‘Maníaco do Carro Branco’ é preso em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!