Suspeito de envolvimento em morte de jovem durante assalto se entrega à polícia Homem de 30 anos nega ter disparado arma que matou Gyovanna Ribeiro em Campinas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h57 )

Um homem de 30 anos se entregou à polícia em Campinas, suspeito de participar do assalto que resultou na morte de Gyovanna Ribeiro, de 15 anos, em Hortolândia (SP).

Durante o roubo, a adolescente foi morta ao demonstrar nervosismo enquanto tentava desbloquear o celular. O suspeito alegou não ter sido o autor do disparo fatal, atribuindo-o a um cúmplice.

A prisão ocorreu após um cerco policial em locais associados ao suspeito, levando-o a se apresentar às autoridades acompanhado de um advogado. Ele prestou depoimento negando a autoria do disparo.

Câmeras de segurança foram fundamentais para identificá-lo como participante do crime. As investigações continuam para confirmar as identidades dos envolvidos e esclarecer detalhes do ocorrido. Além disso, informações indicam que uma facção criminosa repudiou a ação, influenciando sua rendição.

