Suspeito de vender armas ilegalmente morre em confronto com a polícia em São Paulo Homem usava redes sociais para negociar armamentos na zona norte Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 13h34 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito de vender armas ilegalmente é preso em confronto com a polícia em SP

Um homem suspeito de vender armas ilegalmente pela internet morreu em confronto com a polícia na zona norte de São Paulo.

Conhecido como “senhor das armas”, ele utilizava grupos em redes sociais para negociar armamentos e fazia as entregas usando sua família como disfarce. A operação policial foi desencadeada por uma denúncia anônima.

A abordagem ocorreu em uma rua sem saída, onde o suspeito residia. Durante a ação, ele sacou uma arma contra os policiais, que reagiram. O homem foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Duas armas de fogo foram apreendidas no local, e outros dois homens foram detidos.

O esquema de entrega das armas era feito de carro, com familiares do suspeito participando das viagens para evitar suspeitas. A ação policial encerrou as atividades do grupo na região.

‌



Assista em vídeo - Suspeito de vender armas ilegalmente é preso em confronto com a polícia em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!