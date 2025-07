Tarcísio de Freitas lidera intenções de voto para governador de SP Pesquisa mostra Ricardo Nunes à frente quando atual governador não está na disputa Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 13h41 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h41 ) twitter

Tarcísio de Freitas lidera pesquisas para eleição de governador de São Paulo

Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas revela que Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lidera a corrida para o governo de São Paulo com 44,6% das intenções de voto quando está incluído no cenário eleitoral. Em um cenário alternativo sem sua presença, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo pelo MDB, assume a liderança com 29,9% das intenções.

No cenário sem Geraldo Alckmin, Tarcísio amplia sua vantagem para 47,3%. Márcio França (PSB) aparece em segundo com 12,3%, seguido por Erika Hilton (PSOL) com 11,1%. Outros candidatos como Rodrigo Manga (Republicanos) e Alexandre Padilha (PT) têm percentuais menores.

A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 8 de julho com 1.680 eleitores em 84 municípios paulistas. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

