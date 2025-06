Temperaturas negativas atingem cidades do Rio Grande do Sul Bagé registra a temperatura mais baixa do ano com -1,2ºC Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 12h59 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h59 ) twitter

Cidades do RS tem recorde de frio em 2025 e registram temperatura abaixo de zero

O Rio Grande do Sul registrou temperaturas abaixo de zero, com Bagé alcançando a marca de -1,2ºC, a mais baixa do ano. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja devido às condições climáticas adversas na região.

A geada cobriu várias cidades do estado, com veículos sendo encontrados cobertos de gelo. As condições climáticas severas exigem que os moradores se adaptem ao frio intenso característico desta época.

Assista ao vídeo - Cidades do RS tem recorde de frio em 2025 e registram temperatura abaixo de zero

