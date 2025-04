Terreno abandonado na zona leste de SP tira a paz de moradores Mato alto, lixo e escorpiões afetam segurança local Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 13h29 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h29 ) twitter

Terreno abandonado acumula lixo, animais peçonhentos e tira a paz de moradores na zona leste de SP

Na zona leste de São Paulo, um terreno abandonado entre Cidade Tiradentes, Guayanases e Itaquera está causando preocupação devido ao mato alto, acúmulo de lixo e presença de escorpiões e usuários de drogas. Lucas, morador da Fazenda do Carmo, lembra-se de jogar futebol no local tomado pelo mato. A mãe de Maria Eduardo relatou que sua filha foi picada por um escorpião próximo à escola. Os moradores desejam transformar o espaço em área de lazer, mas enfrentam dificuldades para identificar o responsável pelo terreno. A Secretaria das Subprefeituras realiza limpeza nas vias próximas, enquanto aguardam resposta do governo estadual sobre melhorias.

