Thiago Gardinali busca presentes para Dia das Mães no Brás

Gardinali vai ao Brás em busca de presente para a mãe de Willian Leite

Com a proximidade do Dia das Mães, Thiago Gardinali foi enviado ao Brás, um famoso centro comercial em São Paulo. A missão era encontrar presentes para a mãe de Willian Leite, seu colega no Balanço Geral Manhã, com um orçamento de até 100 reais.

Gardinali apresentou um “game show” improvisado enquanto explorava as lojas e barracas do local. Entre as ofertas destacadas estavam blusas a partir de 10 reais e casacos por até 35 reais. O desafio era selecionar itens que não ultrapassassem o valor estipulado.

Durante sua busca, ele interagiu com vendedores locais e destacou a variedade de produtos e preços acessíveis. Ao final, Gardinali conseguiu comprar uma blusa vermelha, uma calça e outra peça complementar, totalizando exatamente os 100 reais disponíveis para a compra. A experiência no Brás foi concluída com sucesso na busca por presentes perfeitos para a data especial.

